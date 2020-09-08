Türkiye genelinde maske takma zorunluluğu getirildi

TC İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ‘Covid-19 tedbirleri’ konulu ek genelge gönderdi.

Buna göre ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslerde ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları tespit edecek.

Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek.

Genelgede şu ifadeler yer aldı: