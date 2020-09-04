Dolandırıcılığın böylesi görülmedi: Mermerleri altın diye sattılar

2 hours önce
0 79 Bir dakikadan az

Mersin’de mermer parçalarını sarı jelatinle sarıp, altın diye sattıkları iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle yolda tanıştıkları kişilere altın görünümlü mermerleri satan şahısların, vatandaşları 27 bin 300 lira dolandırdığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 1’i kadın 3 kişi, Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde sahte altın vererek, 3 vatandaşı dolandırdı. Kendilerini öğretmen olarak tanıtıp, adres sorma bahanesiyle tanıştıkları insanlara ‘kuyumcu tanıdığınız var mı, elimizde altın var onları da satacağız’ diyerek kandıran, ardından sarı jelatinle sardıkları mermer parçalarını altın diye müştekilere satan 3 kişi, polislerden kaçamadı.

TRAFİKTE SEYİR HALİNDEYKEN KISKIVRAK YAKALANDI

Müştekilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kentte bulunan PTS kayıtları ile olay yeri bölgesindeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştiren şahısların M.Ş.Ç., M.C.Ç. ve F.A. olduğu belirlendi.

Ayrıca şahısların kullandıkları aracı da tespit eden ekipler, 3 kişiyi trafikte seyir halinde iken kıskıvrak yakaladı. Arabada da arama yapan ekipler, dolandırıcılık olaylarında elde ettikleri ve bu olaylarda kullandıkları değerlendirilen 2 bin 200 lira, 52 adet üzerinde 50 bin ibaresi bulunan İran parası, 5 adet altın sarısı renginde bantla sarılmış mermer parçası elde edildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
157

İngiliz hastayı basın kurtardı

3 hours önce
41

Economist: “Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu doğalgaz dışa bağımlılığını sona erdirmez”

1 day önce
1,211

‘İngiliz turistten günlük 10 bin pound tedavi parası alınıyor’ iddiası

2 days önce
2,211

17 yaşındaki 4 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.