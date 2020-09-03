İngiltere’ye kaçıracaklardı, yakalandılar

Büyük İskender'e ait 2 bin 200 yıllık som altından 13 adet sikke kaçırmak isteyen bir kişi operasyonla yakalandı.

5 hours önce
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CNNTÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre; İstanbul’dan İngiltere’ye kaçırılmak istenen tarihi eserler kurtarıldı.

PAHA BİÇİLEMİYOR!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen İngiliz vatandaşı olan kaçakçıyı yakın takibe aldı.

Pazar günü İngiltere’ye dönmek üzereyken İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Kaçakçının üzerinden ise 13 adet Büyük İskender dönemine ait som altından yapılmış sikkeler ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin ise paha biçilemez olduğu, Avrupa’da satılmak üzere kaçırılmak istendiği belirtiliyor.

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