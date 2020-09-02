Alman Gazete’den dikkat çeken iddia: Erdoğan ‘Yunan gemisini batırın’ talimatı verdi

Türkiye’ye karşı her fırsatta algı operasyonlarında bulunan Almanya’da yayımlanan Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir Yunan gemisinin batırılmasını istediğini iddia ederek komutanların buna karşı çıktığını yazdı.

Algı operasyonu amacıyla Die Welt’te “Erdoğan’ın hesaplanmış savaşı” başlıklı makalede, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ele alındı. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a ait bir geminin batırılmasını istediğini iddia etti.

Die Welt’in sözde askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bundan bir kaç gün önce Türk generallerinden bir Yunan gemisini batırmalarını fakat kimsenin zarar görmeyeceğinden emin olunmasını istediğini söyledi.

Akla zarar haberde, Türk generallerin bu isteği reddettiğinde ise bu sefer başka bir kişinin Yunan askeri uçağını vurmayı önerdiği de söylendi.

Gazetede vurulacak olan savaş uçağının pilotunun fırlatma koltuğu sayesinde kurtulacağı belirtildiği, ancak generallerin yine bunu kabul etmediği bilgisi yer aldı.

İŞLERİ GÜÇLERİ ALGI

Alman Die Welt ve türevleri uzun bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde haberlere imza atıyor. Son haberlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı savaş isteyen biri olarak göstermek istiyorlar. Ayrıca Erdoğan ve askerlerin farklı düşündüğü algısı oluşturulmaya çalışıyor. Atmasyonda sınır tanımayan gazete Türkiye’nin atom bombası yaptığını bile iddia etmişti.