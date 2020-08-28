Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, linç ediliyordu

Sakarya’da şüpheli bir şekilde yangında ölen çocuğun, Müge Anlı’nın programında annesinin aşığı tarafından öldüresiye dövüldüğü ortaya çıkmıştı. Canlı yayında gözaltına alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edilirken öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, evlerinde çıkan yangında cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ı şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesi geçtiğimiz günlerde Müge Anlı’nın canı yayınında ortaya çıktı. Şiar’ın annesi, canlı yayında sevgilisinin oğlunu feci şekilde dövdüğünü sonra da durumun ortaya çıkmasından korktukları için evi ateşe verdiklerini itiraf etti. Canlı yayında gözaltına alınan anne ve sevgilisi, adliyeye sevk edildiği sıradan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

4 ŞÜPHELİ LİNCE UĞRADI

Kocaali ilçesi Karşı Mahalle Gökçekız Sokak’ta 28 Nisan’da meydana gelen yangında, Şiar Kılıç, hayatını kaybetti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına başvurdu. Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 şüpheli Sakarya’ya getirilirken, Hami Kıcı’nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürdüğü şüphelilere, vatandaşlar tepki gösterdi.

YANGINDAN BİR GÜN ÖNCE GİDİP BENZİN ALMIŞ

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayı şüpheli bulmaları üzerine daha önce 4 şüphelinin ifadesine başvurduğu ancak tamamının ‘suçtan’ kurtulmak için aynı yönde anlatımlarda bulundukları bildirildi. Küçük çocuğun öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, Hami Kıcı’nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldığını belirledi.

ÖLÜMÜNDEN 34 SAAT ÖNCE DARP EDİLMİŞ

Ayrıca Kıcı’nın Şiar Kılıç’ı daha önce engelli olduğu ve tuvaletini altına kaçırdığı için sopayla dövdüğü, son olarak da ölmeden 34 saat önce darp ettiği saptandı. Kıcı ile annenin, hareketsiz kalan çocuğu gömmek için plan yaptığı daha sonra ise evi ateşe verdiği iddia edildi.

CANSIZ BEDENİ TAMAMEN YANMIŞ

Öte yandan yine soruşturma aşamasında, çocuğun tamamen yanmış cesedine yapılan otopside Şiar Kılıç’ın yangından önce hayatını kaybettiği yönünde bulgu elde edildiği, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Adli Tıp kurumu’ndan gelecek kati raporu beklediği öğrenildi.