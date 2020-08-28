Tarihi Fatih Sultan Mehmet tablosu görücüye çıktı

6 hours önce
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresi Saraçhane’de basına tanıtıldı.

Tablo, yaklaşık 2 aylık sürecin ardından, 26 Ağustos’ta İstanbul’a getirilmiş, İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasında özel olarak tasarlanan depoda dinlenmeye alınmıştı. Tarihi tablo için, Saraçhane’de tanıtım toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen tanıtım toplantısına, yerli ve yabancı basın kuruluşları ilgi gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eldivenlerini takıp, özel ambalajında depodan salona alınan tabloyu basın mensuplarının karşısında açtı.

6 Ekim’de Fatih Sultan Mehmet’in tablosu İstanbullu ile buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Büyük Sultan Fatih Sultan Mehmet’in belki de Rönesans döneminin ilk defa kamu koleksiyonuna katılışını hep beraber izliyoruz. Her ne kadar hafif bir tablo olsa da açıkçası şu anda yükü çok ağır. Çok kıymetli bir an benim için. Böylesi kıymetli bir tablonun Türkiye’mize kazandırılmasına vesile olduğum için, onur ve gurur duyuyorum. Çok çok mutluyum. Hem İstanbul hem Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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