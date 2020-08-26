Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz’de gerginliği artiran Yunanistan’dır, Rum kesimidir

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz’de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan’dır, Rum kesimidir.” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin dolduruşuyla kendisini riske atmaması gerektiğini belirterek, “Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız.” dedi.

Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Maas’ın ziyaretinin esas amacının, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele almak olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bunun yanı sıra, Libya gibi bazı bölgesel konuların ve konsolosluk konuları dahil ikili ilişkilerin gündeme geldiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Yunanistan ve GKRY’nin, maksimalist tezleriyle Doğu Akdeniz’de dışlayıcı ve tek yanlı faaliyetlerine uzun süredir devam ettiğinin altını çizdi.

“Dolayısıyla, Doğu Akdeniz’de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan’dır, Rum kesimidir.” diyen Çavuşoğlu, bunun en son örneğinin de Yunanistan’ın dün bölgede yaptığı askeri tatbikatlar olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yunanistan’a şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Ön koşulsuz ve tam Avrupa Birliği (AB) desteğiyle, böyle olduğunu söylüyorsunuz ve olmadığında o ülkeleri de suçluyorsunuz, bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Hele hele bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek, kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, yok burada tatbikat yapacağız gibi açıklamalarda bulunursanız ya da yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O yüzden bu ülkelerin dolduruşuna da gelmeyin, aklı selim bir şekilde hareket edin.”

“YUNANİSTAN, KENDİSİNİ TÜRK DONANMASININ ÖNÜNE ATMAYA ÇALIŞAN ÜLKELERE KANMASIN”

Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki çabalarının, Türkiye’yi yok sayan ve hiçbir hak vermeyen çabalar olduğunu belirterek, bölgede Türkiye’yi dışlayan hiçbir faaliyet ya da anlaşmanın geçerli olmadığının altını çizdi.

Türkiye’nin bugün attığı adımlarla, Yunanistan’ın çabalarının, sahada ve masada geçerli olmadığını gösterdiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Şunu söylemeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da söylediği gibi, Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ya da böyle şekilde teşvik eden ülkelere kanmasın. İki komşuyuz. Gelsin bizimle otursun, biz hakça paylaşım nedir biliriz. Hem kendi hakkımızı koruruz, hem de kimsenin hakkında gözümüz olmaz ama Yunanistan, İtalya ile anlaşma imzalayacak ve İyon Denizi’ndeki adalarına böyle hak vermeyecek, kendisinden 580 kilometre uzaklıkta, benim dibimde 2 kilometre uzaklıktaki adaya hak vermeye kalkacak. Bunun uluslararası hukukta da yeri yoktur. Yunanistan’ın diğer imzaladığı anlaşmalarda da yeri yoktur.”