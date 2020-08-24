İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı

11 hours önce
0 1,359 Bir dakikadan az

Gaziantep’te sorulan adresi bilmediğini söyleyen 17 yaşındaki genç, 2 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yaşam savaşı verirken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

17 yaşındaki genç, 2 saldırganın sorduğu adresi bilmediğini söyleyince kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yaşam savaşı veriyor.

Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin önünde oturan 17 yaşındaki S.S., kendisine adres soran 2 kişiye adresi bilmediğini söyledi.

Şahısların bıçaklı saldırısına uğrayan S.S., kalbine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede yoğun bakıma alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

14 hours önce
102

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti

17 hours önce
102

The Economist: “Normalde tatilcileri cezbeden Doğu Akdeniz, şimdilerde savaş gemilerini cezbediyor”

4 days önce
529

“Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç’e fark attı”

4 days önce
263

İstanbul’daki operasyonda Puma, flamingo, iguana ele geçirildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.