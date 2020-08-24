Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de hızlı PCR testi imkanı

Yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı’nda kısa süre içinde test sonuçlarını alarak yolculuklarına devam edebiliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için Kapıkule’de stant açtı.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda açılan yeni PCR test merkezi ile birlikte, Almanya başta olmak üzere yurtdışında yaşadıkları ülkelere sınır kapılarından çıkış yapan vatandaşların Covid 19 testi yaptırmaları kolaylaştı.

Vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumların gerekli adımları atmasıyla, Kapıkule Sınır Kapısı yakınında oluşturulan test merkezinde yer alan YTB çadırında vatandaşlara her türlü konuda yardım sağlanıyor. Vatandaşlara yaşadıkları ülkelere dönüş yolunda danışma hizmeti sağlanırken, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Test merkezinde PCR testlerini sıra beklemeden yaptırma imkanına kavuşan vatandaşlar beklemeden yola devam etme imkanına kavuştu. Test merkezinde görevli YTB personeli vatandaşlarımızla bire bir ilgilenerek test sonuçlarını kolayca edinmelerini sağlıyor.

Yaşadıkları ülkelere dönüş yapan Türk vatandaşları seyahatleri süresince yaşadıkları sıkıntılarla ilgili “+90 530 257 25 99” nolu WhatsApp danışma hattından 7/24 yardım alabiliyor. Yurt dışındaki vatandaşlar için yol gösterici niteliği taşıyan “Memleket Yolu” web sitesine “memleketyolu.com” adresinden ulaşılıyor.