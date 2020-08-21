Pres makinesine başını sokarak feci şekilde intihar etti

6 hours önce
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde paslanmaz metal ürünlerinin yapıldığı iş yerinde çalışan 44 yaşındaki Bahattin A.’nın başı pres makinesine sıkışmış, cansız bedeni bulundu. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, Bahattin A.’nın intihar ettiğini belirledi.

Sümer Mahallesi’nde paslanmaz metal ürünlerin imalatını yapan iş yerinde çalışan Bahattin A.’nın dün gece eve gitmemesi üzerine ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, bu sabah Bahattin A.’nın çalıştığı Sanayi Sitesi’ndeki iş yerine gitti.

POLİS, BAŞI PRES MAKİNESİNE SIKIŞMIŞ CANSIZ BEDENİ BULDU

Kapının açık olduğunu fark eden ekipler, içeri girdiklerinde Bahattin A.’nın, başı pres makinesine sıkışmış cansız bedeniyle karşılaştı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, Bahattin A.’nın başını pres makinesine sokarak, intihar ettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Bahattin A.’nın cenazesi otopsi için ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis, intiharla ilgili soruşturma başlattı.

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