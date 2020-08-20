‘Tosuncuk’ lakaplı firari Mehmet Aydın’ın adresi bulundu

Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk Mehmet Aydın’ın adresi tespit edildi! Yaklaşık iki buçuk senedir firari durumda bulunan Brezilya’da ve Avrupa ülkelerinde saklanan Tosuncuk, bu kez yakayı ele vermek üzere.

İddialara göre Mehmet Aydın’ın adresi tespit edildi ve Interpol’e ulaştırıldı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’n hesabına her ay para girişi olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarılmıştı.

2016 yılında 10 bin lira sermayeyle kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle katılımcılara yüksek kazanç vadederek yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ve 2.5 yıldır firarda olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a ilişkin yürütülen araştırma tamamlandı. Son olarak Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık düzenli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın’ın adresi netleşti.

ÖZEL DEDEKTİF TUTULDU

Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir araya gelerek anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın’ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

ÜÇ ÜLKEDE GİDİP GELDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İstanbul merkezli dedektiflik bürosu ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın’ın izini sürmeye başlamış, Aydın’ın intihar ettiği veya Ukrayna’da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü.

ADRESİ NETLEŞTİ

Gizli bir şekilde yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın’ın Brezilya’da bir adreste kaldığı netleşti.

INTERPOL’E BİLDİRİLDİ

Aydın’a ilişkin toplanan veriler ve adresine ilişkin konum bilgileri mahkemeye ve Türk İnterpol’üne de sunuldu. Uluslararası bürokratik engellerden kaynaklı Aydın’ın Brezilya’daki adresinde yakalanarak Türkiye’ye getirilemediği öne sürüldü.