Nusret, altın kaplattığı 10 kiloluk taşına akıl almaz fiyat istiyor
Tuz serpme hareketiyle fenomen haline gelen Nusret Gökçe, geçen sene Mykonos’ta spor yaptığı 10 kiloluk taşı, hayranlarından büyük ilgi görünce İstanbul’a getirmişti. Taşı, restoranına yaptırdığı bir camekan içinde saklayan ve 1 milyon dolar fiyat biçen Nusret, alıcı çıkmayınca bu kez de taşı altınla kaplatıp fiyatı 2 katına çıkardı.
2 MİLYON DOLAR İSTİYOR
Instagram hesabından altınla boyadığı taşla çekilen fotoğrafını paylaşan Nusret, açıklama kısmında taşın fiyatının 2 milyon dolara yükseldiğini belirtti.
TAKİPÇİLERİ ALTIN FİYATLARINA ATIFTA BULUNDU
Sosyete kasabı Nusret’in taşı altınla kaplatıp satışa çıkarması “Vatandaş çeyrek altın alamazken o taşa o parayım kimse vermez” yorumlarını da beraberinde getirdi.