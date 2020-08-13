Erdoğan: Doğu Akdeniz’de kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir

5 hours önce
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

  • Akdeniz’de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir.
  • (Doğu Akdeniz’deki gerginlik) Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı.
  • Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.
  • Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez.
  • AB’yi de uyarıyorum. AB olarak üyeniz olan bir ülke, AB hukukuna göre, azınlıkların hukukunu koruma sorumluluğunu yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Bunun hesabını AB’nin Yunanistan yönetimine sorması lazım.
  • 10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan’ı, Türkiye’nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.
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