SunExpress’de bagaj haklarında değişiklik

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress yolcu bagaj haklarında değişikliğe gitti.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress yolcu bagaj haklarında değişikliğe gitti.

“SunExpress uçuşlarında el bagajı kısıtlamaları değişti!” başlığıyla yapılan duyurunun tamamı şu şekilde:

“Uçağa binerken yanınıza alabilecekleriniz, küçük el çantası, bilgisayar çantası ve bebek eşyaları ile sınırlandırıldı.

Bu nedenle size uçak altına vermek üzere ücretsiz 4 kg. ağırlığında ek bagaj hakkı sunuyoruz.

Bir adet uçak altı bagajının tek başına 32 kg.’ı geçemeyeceğini hatırlatmak isteriz.”