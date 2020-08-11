Acun Ilıcalı, Netflix’e rakip platform kuruyor

9 hours önce
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Yayınladığı her program ile beğeni toplayan Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8’in ardından yeni bir platform kurmak için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü.

RESMİ KURUMLARA BAŞVURU YAPTI

Dünya Gazetesi’nden Kerem Ülker’in haberine göre, Acun Ilıcalı, Netflix benzeri bir platform kuruyor. Habere göre Acun şimdiden resmi kurumlarla masaya oturdu. Netflix’in sansür olaylarıyla gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Ilıcalı, platform için Turizm ve Kültür Bakanlığı dahil resmi kurumlara gerekli başvuruyu yaptı. Onay alması halinde işlerini hızlandıracak olan ünlü isim, Netflix’e rakip olmak için çalışmalara başlayacak.

Acun Ilıcalı, 2013 yılında MNG Holding’in patronu Mehmet Nazif Günal ile masaya oturarak TV8’i satın almıştı. Ilıcalı daha sonra alışveriş kanalı olan MNG Shopping’e ortak olmuştu.

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