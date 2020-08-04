Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Uyarı 4 Ağustos itibarıyla Antalya, İzmir, Muğla ve Aydın için geçerli olmayacak. Karara gerekçe olarak ise, Türkiye’nin ve turizm sektörünün hijyen konseptinin yeterli olması gösterildi. Ancak ülkeye dönüşte yine PCR testi mecburiyeti var. Kararın ardından açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Türkiye olarak ‘Sağlıklı Turizm Sertifika Programı’ ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” ifadesini kullandı.

Daha önce 31 Ağustos’a kadar bütün Türkiye için seyahat uyarısı kararını açıklayan Almanya, seyahat kısıtlamasını kısmen kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos’tan itibaren uyarının İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’yı kapsamayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk hükümeti ile yapılan görüşmeler ve turizmcilerin sunduğu hijyen konseptinin “tatmin edici” olduğu, bu nedenle turizm bölgelerinde kısmi olarak uyarının kaldırıldığı belirtildi.

PCR TESTİ ZORUNLU

Türkiye’nin diğer kentleri için ise uyarı devam ediyor. Seyahat uyarısı kaldırılan yerlerden gelenlere mecburi PCR testi uygulanacak. Testi yaptırmayanlar ise karantina altında tutulacak. Test için kişi başı 15 ila 30 Euro arasında bir ücret alınacak. 48 saat önce yapılmış test sonucuyla gelenler ise uygulamadan muaf tutulacak.

BAKAN ERSOY’DAN AÇIKLAMA

Almanya’nın kararını değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak ‘Sağlıklı Turizm Sertifika Programı’ ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” ifadesini kullandı.