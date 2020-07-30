Mutlu Kaya: Ablası ve avukatı da kadın cinayeti kurbanı olan genç kadın

\r\nBe\u015f y\u0131l \u00f6nce eski erkek arkada\u015f\u0131 taraf\u0131ndan ba\u015f\u0131ndan vurulan ve mucizevi \u015fekilde hayatta kalan Mutlu Kaya'n\u0131n evine gitti\u011fimizde bizi ablas\u0131 Song\u00fcl Kaya kar\u015f\u0131l\u0131yor. 2015'te Song\u00fcl Kaya'yla Diyarbak\u0131r Gazi Ya\u015fargil Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi \u00f6n\u00fcnde r\u00f6portaj yapm\u0131\u015ft\u0131k. O g\u00fcn konu\u015ftu\u011fumuz Mutlu Kaya'n\u0131n di\u011fer ablas\u0131 Dilek Kaya ise art\u0131k hayatta de\u011fil.\r\nMutlu Kaya, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir ses yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Erkek arkada\u015f\u0131n\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 nedeniyle bug\u00fcn v\u00fccudunun b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kullanmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor, zor duyulabilen bir sesle konu\u015fuyor. Cinayet i\u015fleyenlere verilen cezalar\u0131n hafif olmas\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i.\r\n\r\nOturma odas\u0131na girdi\u011fimizde, annesi uzun sa\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6r\u00fcyordu. Bug\u00fcn 22 ya\u015f\u0131nda olan Mutlu, "Ho\u015f geldiniz" diyerek oturdu\u011fu yerden bize g\u00fcl\u00fcmsedi.\r\n\r\n58 g\u00fcn yo\u011fun bak\u0131mda kalan gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n ya\u015famas\u0131 ise tedaviyi yapan doktorlar\u0131n ifadesine g\u00f6re bir mucizeydi.\r\n\r\nDiyarbak\u0131r'\u0131n Ergani il\u00e7esinde ailesiyle birlikte ya\u015fayan Mutlu Kaya, destek olmadan hareket edemiyor. Oturdu\u011fu sandalyeden kalk\u0131p k\u00f6\u015fedeki koltu\u011fa oturmas\u0131na kuzeni yard\u0131mc\u0131 oluyor.\r\n\r\nK\u0131sa mesafeyi minik ad\u0131mlarla birka\u00e7 dakikada zor kat edebiliyor. Dizlerini g\u00fc\u00e7l\u00fckle b\u00fckt\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in\u00a0koltu\u011fa oturmas\u0131 da kolay de\u011fil.\r\n\r\nMutlu'nun d\u00fczenli bir fizik tedavi g\u00f6rmesi gerekiyor. Ama bu da imkans\u0131zl\u0131klar y\u00fcz\u00fcnden yar\u0131m kalm\u0131\u015f durumda. Tedavi giderleri \u00e7ok y\u00fcksek ve ailenin imkanlar\u0131 \u00e7ok s\u0131n\u0131rl\u0131.\r\n\r\nAblas\u0131 Song\u00fcl, kaslar\u0131 zay\u0131flamas\u0131n diye Mutlu'ya s\u0131k s\u0131k egzersiz yapt\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Song\u00fcl, imkans\u0131zl\u0131klar nedeniyle pratik \u00e7\u00f6z\u00fcmlere ba\u015fvurmak zorunda kald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor:\r\n\r\n"Mutlu'yu, g\u00fcnde birka\u00e7 defa ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu yedi katl\u0131 apartman\u0131n merdivenlerinden indirip \u00e7\u0131kar\u0131yoruz"\r\nAblas\u0131 ve avukat\u0131 da kad\u0131n cinayeti kurban\u0131\r\nAblas\u0131n\u0131 katili, ifadesinde Dilek ile bir haftad\u0131r ayn\u0131 evde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve onu aldatt\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 vurdu\u011funu iddia etmi\u015fti.\r\n\r\nMutlu Kaya, "Bizimle her \u015feyini payla\u015fan ablam, birlikte ya\u015fayaca\u011f\u0131 insan\u0131 m\u0131 gizleyecekti? O sabah ablam buradan gitti, o cani adresi ablam\u0131n bir arkada\u015f\u0131ndan alm\u0131\u015f, daha az ceza almak i\u00e7in \u00f6yle bir ifade verdi, biz bunu kabul etmiyoruz" diyor.\r\n\r\nMutlu'nun hayat\u0131, Veysi Ercan isimli ki\u015finin s\u0131kt\u0131\u011f\u0131 d\u00f6rt kur\u015fundan birinin ba\u015f\u0131na isabet etmesiyle alt \u00fcst oldu. O kur\u015fun hala beyninde duruyor ve ameliyat\u0131 \u00e7ok riskli.\r\n\r\nMutlu Kaya kendisini vuran Ercan ile lisede tan\u0131\u015fm\u0131\u015f. Ya\u015f\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck oldu\u011fu i\u00e7in tehdit ve bask\u0131lar\u0131 sindirmi\u015f, ailesine anlatmam\u0131\u015f.\r\n\r\n"Ya benimsin, ya kara topra\u011f\u0131n diyordu. A\u011fabeyime s\u00f6yleyebilirdim ama onun a\u011fabeyime zarar vermesinden korktum, sustum" diye anlat\u0131yor o g\u00fcnleri.\r\n\r\nSes yar\u0131\u015fmas\u0131na kat\u0131ld\u0131ktan sonra tehditler artm\u0131\u015f.\r\n\r\nO gece ise ablas\u0131na ait eve gelen Veysi Ercan, d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kmazsa t\u00fcm ailesine zarar verece\u011fini s\u00f6ylemi\u015f:\r\n\r\n"D\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131mda yalvar\u0131r\u0131m beni b\u0131rak dedim ama o g\u00f6z\u00fcn\u00fc k\u0131rpmadan ate\u015f etti."\r\n\r\nVeysi Ercan, adam \u00f6ld\u00fcrmeye te\u015febb\u00fcsten 15 y\u0131l hapis cezas\u0131 ald\u0131 ama indirimlerle birlikte dokuz y\u0131lda serbest kala bilece\u011fi hesaplan\u0131yor. Bu durum Mutlu'yu tedirgin ediyor.\r\n\r\n"\u015eu an ellerim ve ayaklar\u0131m tutmuyor, yeme\u011fimi yiyemiyorum, sa\u00e7lar\u0131m\u0131 tarayam\u0131yorum, y\u00fcr\u00fcyemiyorum, \u015fark\u0131 s\u00f6yleyemiyorum. \u00d6l\u00fcden tek fark\u0131m, nefes alabilmem.\r\n\r\n"Be\u015f y\u0131ld\u0131r \u015fu pencere kenar\u0131nda oturuyorum, biri olmasa oturdu\u011fum yerden kalkam\u0131yorum bile. O cani ise \u00fc\u00e7 d\u00f6rt y\u0131l sonra serbest kalacak, gezecek. Peki benim hayat\u0131m ne olacak, gen\u00e7li\u011fimi bana kim ger verecek?"\r\n\r\nT\u00fcm konu\u015fmas\u0131 boyunca adalet vurgusunu \u00f6ne \u00e7\u0131karan Mutlu'nun can\u0131n\u0131 en fazla yakan konular, ablas\u0131n\u0131 da kurban verdi\u011fi kad\u0131n cinayetleri.\r\n\r\n"Daha birka\u00e7 g\u00fcn \u00f6nce P\u0131nar G\u00fcltekin canice \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. M\u00fcnevver Karabulut \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde k\u00fc\u00e7\u00fckt\u00fcm ama hala unutam\u0131yorum. Kad\u0131n cinayetleri birka\u00e7 g\u00fcn konu\u015fulup unutuluyor. Adamlar biliyor, 10 y\u0131l yat\u0131p \u00e7\u0131kacaklar. Yasalar cezalar cayd\u0131r\u0131c\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u00f6l\u00fcmler devam ediyor" diyor.\r\n\r\nGe\u00e7en y\u0131l e\u015fi taraf\u0131ndan \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6zleri \u00f6n\u00fcnde \u00f6ld\u00fcr\u00fclen Diyarbak\u0131r Barosu'ndan M\u00fczeyyen Boylu, Mutlu Kaya'n\u0131n avukat\u0131ym\u0131\u015f. M\u00fczeyyen Boylu'yu hat\u0131rlatan Mutlu, s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam ediyor:\r\n\r\n"Avukatt\u0131 ama kocas\u0131n\u0131n onu \u00f6ld\u00fcrece\u011fini beklemiyordu. P\u0131nar, \u00d6zgecan, Dilek Ablam \u00e7ok g\u00fczel gen\u00e7 kad\u0131nlard\u0131, hepimiz sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve canl\u0131yd\u0131k, ama onlar \u00f6ld\u00fc, ben nefes alan bir \u00f6l\u00fcye d\u00f6nd\u00fcm. Ya\u015fad\u0131klar\u0131m\u0131z her kad\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na gelebilir. Benim \u015fahsi avukat\u0131m da \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc, bug\u00fcn hepimiz bir aday\u0131z."\r\n\r\n"Teti\u011fi \u00e7ekmek i\u00e7in g\u00fc\u00e7l\u00fc olmak gerekmiyor. Adamlar 10 y\u0131l ceza alacaklar\u0131n\u0131 bildikleri i\u00e7in \u00f6ld\u00fcr\u00fcyorlar" diyen Mutlu, bu salondan t\u00fcm d\u00fcnyaya sesini duyurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ve adalet i\u00e7in \u00e7abalamaktan hi\u00e7bir zaman vazge\u00e7meyece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n"Kad\u0131n kad\u0131n\u0131n kahraman\u0131d\u0131r"\r\nYasalar\u0131 \u00e7\u0131karan politikac\u0131lar\u0131n kad\u0131n cinayetlerine, kad\u0131na y\u00f6nelik \u015fiddete kar\u015f\u0131 \u00fc\u00e7 maymunu oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunuyor.\r\n\r\n"Bu yasalar\u0131 \u00e7\u0131karanlar\u0131n k\u0131zlar\u0131 bunlar\u0131 ya\u015fasa, buna izin verirler mi, sanm\u0131yorum. Biz de T\u00fcrkiye Cumhuriyeti'nde ya\u015f\u0131yoruz, bizi de evlatlar\u0131n\u0131z, ci\u011feriniz olarak g\u00f6r\u00fcn. Bizi anlaman\u0131z i\u00e7in illa sizin de ya\u015faman\u0131z m\u0131 gerekiyor?"\r\n\r\nKad\u0131n cinayetlerinin ard\u0131ndan yap\u0131lan yorumlar ise onu en \u00e7ok \u00fczen konular\u0131n ba\u015f\u0131nda geliyor:\r\n\r\n"P\u0131nar'\u0131n ard\u0131ndan yap\u0131lan ac\u0131mas\u0131z yorumlar vard\u0131, ya b\u0131rak\u0131n, Allah'tan korkun, \u00f6ld\u00fc, daha ne olsun! Yok efendim evine gitmeseydi, sevgili olmasayd\u0131. Biz sadece ya\u015famak istiyoruz, \u00a0sevgilisi kocas\u0131, ni\u015fanl\u0131 oldu diye bu erkeklere \u00f6ld\u00fcrme hakk\u0131 vermiyor. Kad\u0131n sevmi\u015f, sevgili olmu\u015f, kad\u0131n k\u00f6t\u00fc m\u00fc etmi\u015f? Mutlu olmak, yuva kurmak istemi\u015f. Kad\u0131n k\u00f6t\u00fc bile olsa, kimsenin onu \u00f6ld\u00fcrmeye hakk\u0131 yok!"\r\n\r\nAblas\u0131 Song\u00fcl Kaya'n\u0131n "Kad\u0131n kad\u0131n\u0131n kahraman\u0131d\u0131r" s\u00f6z\u00fc ise Mutlu Kaya'n\u0131n hayat\u0131n\u0131n slogan\u0131 haline gelmi\u015f.\r\n\r\nBundan sonra Dilek ablas\u0131 ve \u015fiddete kurban giden kad\u0131nlar i\u00e7in m\u00fccadele edece\u011fini, adaletin yerine gelmesi i\u00e7in sava\u015faca\u011f\u0131n\u0131 belirten Mutlu, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l Hukuk Fak\u00fcltesi'ni kazanmak i\u00e7in s\u0131nava haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor ve ekliyor:\r\n\r\n"\u015eark\u0131 s\u00f6yleyemiyorum ama s\u00f6yleyece\u011fim. Bundan sonraki en b\u00fcy\u00fck amac\u0131m kad\u0131nlar i\u00e7in, ablam i\u00e7in, kendim i\u00e7in adaletin sa\u011flanmas\u0131."