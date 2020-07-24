Ayasofya’nın önü doldu, alana girişler durduruldu

Camiye dönüştürülen Ayasofya, bugün cemaatle kılınacak cuma namazı ile birlikte ibadete açılıyor.Ayasofya’ya girmek isteyen vatandaşların güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu. Demirören Haber Ajansı (DHA) Çemberlitaş yönünde bariyerleri aşan kalabalığın koşarak Ayasofya’ya ilerlediğini aktardı.

“Alana girişler durduruldu”

İstanbul Valisi Sinan Yerlikaya Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarının dolduğunu söyleyerek, “Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak” dedi. Ayasofya‘nın çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevrede birçok yol bariyerlerle kapatıldı.

Geceden geldiler

Vatandaşlar geceden itibaren gelerek Ayasofya’nın çevresinde beklemeye başladı. Gülhane Parkı’nın önündeki yolda bekleyen binlerce kişinin girişine sabah saatlerinde izin verildi. Arama noktasından geçiş yapan vatandaşlar Ayasofya’ya koşarak gitti.Ayasofya’ya yakın noktalara gelenler ise seccadelerini yerlere sererek namaz vaktinin gelmesini beklemeye başladı. Cami önü ve çevresinde toplananlar yerlere seccadelerini sererek bekleyişe başladı. Kalabalık arasında bulunanların bazılarının namaz kıldıkları görüldü. Seccadeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak serildi. Ellerinde Türk bayrağı olanlar dikkat çekerken, bekleyenler zaman zaman tekbir getirdi.