Ayasofya yarın ibadete açılıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların cuma namazı için Ayasofya’da olması planlanıyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldıracağı cuma namazına 1000-1500 kişinin katılması bekleniyor.

Cuma namazı, koronavirüs önlemleriyle kılınacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili uygulanacak tedbirleri açıkladı.

Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Türkiye’nin pekçok yerinden Ayasofya’da ibadet için İstanbul’a ziyaretçi akını bekleniyor.

İstanbul Valisi, bütün ziyaretçilerin en büyük arzularının Ayasofya Camii’nde namaz kılmak olduğunu bildiklerini belirterek, “Camimiz sabaha kadar açık olacak, bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılacak. 736 sağlık personeli görev yapacak.