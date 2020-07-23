Ayasofya yarın ibadete açılıyor

2 days önce
0 70 Bir dakikadan az

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların cuma namazı için Ayasofya’da olması planlanıyor.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldıracağı cuma namazına 1000-1500 kişinin katılması bekleniyor.

Cuma namazı, koronavirüs önlemleriyle kılınacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili uygulanacak tedbirleri açıkladı.

Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Türkiye’nin pekçok yerinden Ayasofya’da ibadet için İstanbul’a ziyaretçi akını bekleniyor.

İstanbul Valisi, bütün ziyaretçilerin en büyük arzularının Ayasofya Camii’nde namaz kılmak olduğunu bildiklerini belirterek, “Camimiz sabaha kadar açık olacak, bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılacak. 736 sağlık personeli görev yapacak.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

17 hours önce
425

Ayasofya Camii’nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı

18 hours önce
223

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’da Kuran okudu

20 hours önce
31

Ayasofya’nın önü doldu, alana girişler durduruldu

1 week önce
64

24 Temmuz’da Ayasofya içinde 500 kişiyle, meydanda ise toplu namaz kılınacak

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.