‘Akıl değil, katkı verin, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayın’

Muğla’da eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin için siyasetçiler, sanatçılar, kadın hakları savunucuları ve sosyal medya fenomenleri dahil çok sayıda kişi tepki mesajları paylaştı.

Mesajların birçoğu Türkiye’de kadın hakları ve kadınların korunmasına yönelik politikaların yetersizliğinden şikayetçi olurken bazıları da erkeklerin ve kadınların şiddet karşısında nasıl bir tavır almaları gerektiğini içeren tavsiyelerden oluşuyordu.

Özellikle sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan ünlü isimlerin verdikleri mesajların bazıları destek görürken bazıları da tepki çekti.

Bu tartışmalar, kadına yönelik şiddet konularında, faili ve mağduru rencide etmeden nasıl bir dil kullanılması gerektiği konusunu da gündeme getirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav nasıl bir dil kullanılması gerektiği ve kadın cinayetlerine tepkinin nasıl dile getirilmesi gerektiğini sorusuna “Kadın, erkek fark etmez, akıl vermek yerine emek vermeliler” yanıtını verdi.

Kav, “Emek verenlerin yanında olsunlar, akıl vermesinler, tabii ki önerilere açığız herkesin kendisini ifade etme hakkı var. Ama ne yapmamız gerektiğinin söylenmesini beklemiyoruz. Buna hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Ne yapmamız gerektiğinin söylenmesine karşı bir mücadele yürütüyoruz, bu canı pahasına bir mücadele” dedi.