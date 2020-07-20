Netflix Türkiye: Bağlılığımız sürüyor

Türkiye’de hükümetin Netflix’teki içeriğe dair sansür iddiaları üzerine başlayan tartışma ve Netflix’in Türkiye’den çekileceğine dair haftasonu çıkan sahte haberlerin ardından Netflix Türkiye yazılı açıklama yaparak, Türkiye’deki üyelere ve yapımcılara bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

DHA’nın haberine göre Netflix’ten yapılan yazılı açıklamada, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz” denildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal da sabah saatlerine Twitter hesabından Netflix’le ilgili açıklama yapmış; “Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?” demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da konuyla ilgili olarak “CHP olarak sosyal medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Özgür basını kısıtlayacak her türlü uygulamaya karşıyız. Ha uluslararası bir düzenleme yapılacaksa buna bakılır. Ama öç alma şekliyle düğmeye basıldı” diye konuştu