Çavuşoğlu: Yurt dışında Covid-19 nedeniyle 473 vatandaşımız hayatını kaybetti

3 hours önce
0 142 Bir dakikadan az

Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmaların tüm dünyaya model olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu sürecin Türkiye’deki sağlık sisteminin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, içeride salgınla mücadele ederken yurt dışına da yardımlarda bulunduklarına dikkati çekerek diğer ülkelerden gelen yardım taleplerine Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının getirilmesi anlamında yürüttükleri çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Salgın yaygınlaştıkça Türkiye’ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye’ye döndürdük. 16 Nisan’da Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz.”

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
1,127

İngiltere koronavirüsten Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu

3 hours önce
249

UK tops Europe’s death-toll table, as deaths hit 29,427

3 hours önce
112

Karantina Sürecinde Evinin Duvarını Kırdı ve 120 Yıllık Tünel Keşfetti

3 hours önce
75

ABD’yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.