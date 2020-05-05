Türkiye gümrüğünde yakalanan 300 bin poundun sahibi uyuşturucu kaçakçısı çıktı

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan TIR’daki, beyan edilmeden yurda sokulan 300 bin pound uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş’ın çıktı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, Kapıkule´den Türkiye’ye giriş yapan ve Almanya’dan gelen TIR’ı takibe aldı. TIR, polis tarafından İstanbul Büyükçekmece’ye kadar izlendi. Bir süre sonra TIR’ın yanına Nejat Daş geldi. Güvenlik güçleri, TIR sürücüsü ve Nejat Daş’ı yakalayarak, gözaltına aldı.

Kaçak dövizin sahibi

Bu sırada TIR sürücüsü sorgusunda kendisinin parayı sadece taşıdığını, sahibi olarak bir başka ismin söylendiğini ifade etti. TIR sürücüsünün bağlantıları üzerinden kaçak dövizin sahibi olarak belirlenen bir dönemin ünlü uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş da İstanbul’da gözaltına alınıp, Edirne’ye götürüldü.

Uyuşturucu yüklü gemiyi batırttı

Beyansız dövizin kaynağını tespit için Emniyet Müdürü N.Y. ile birlikte sorguya alınan Nejat Daş ismi ilk 1992’de duyulmuştu. İçinde üç ton baz morfin bulunduğu öne sürülen “Kısmetim 1” gemisi Akdeniz’de çembere alınmıştı. Ancak gemi 4 gün süren operasyon sonunda personeli tarafından batırılmıştı.

Geminin sahibi, öldürülen armatör Osman Ayanoğlu’nun 19 yaşındaki kızı Derya Ayanaoğlu’ydu. Sevkiyatın ardında Ayanoğlu’nun sevgilisi Nejat Daş ve babası Şeyhmuz Daş’ın olduğu öne sürülmüş, Şeyhmuz Daş operasyondan kısa süre sonra sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Bu operasyondan bir yıl sonra ise yine Akdeniz’de, yine Ayanoğlu’nun “Lucky S” adlı gemisine operasyon düzenlenmiş, gemide Daş ailesine ait 2 bin 800 kilo baz morfin ve 12 ton esrar ele geçmişti. Derya Ayanoğlu’nun sevgilisi Nejat Daş, geminin yüklenmesi ve güzergâhının planlanmasıyla suçlanarak 1993’de tutuklanıp Sinop Cezaevi’ne konmuştu.

Duruşma için Sinop’tan İstanbul’a getirilen Daş, duruşma sonrası kendisine nezaret eden jandarmaları ikna ederek kardeşi Vahdet Daş’ın Beyazıt’taki işyerine ziyarete gidip kaçmıştı. Mehmet Kartal adına düzenlenen sahte pasaportla önce Ukrayna’ya, oradan Bükreş’e giden Daş, üç yıl sonra 1997’de İspanya’da 14 kilo eroinle yakalanmıştı.

Türkiye’nin iade talebini reddeden İspanya, Daş’ı 2003’de 700 bin Euro karşılığında kefaletle serbest bırakmıştı.

Aynı yılın aralık ayında bu kez 70 kilo uyuşturucuyla yakalanan Daş, Türkiye’nin yeniden iade isteğine artık “Hayır” diyemeyen İspanya tarafından

15 Şubat 2007’de Türkiye’ye iade edilmişti.

Nejat Daş beş yıl tutuklu kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden 1 milyon 250 bin TL kefaletle setbest bırakılmıştı.

Gece yarısı tayini

İstanbul’da izlenen TIR’ın yanına gelen Sultangazi Emniyet Müdürü N.Y.’nin şoförlüğünü yapan polis de gözaltına alındı. Polis sorguda, “Müdürüm N.Y.’nin yönlendirmesiyle TIR şoförüyle görüşmeye gittim. Müdürümün bilgisi var” dedi. Bunun üzerine savcılıkça hakkında gözaltı kararı çıkarılan N.Y. 1 Mayıs’ta gece yarısı tayiniyle Sultangazi Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrine çekildi. 2 Mayıs’ta da İstanbul’da gözaltına alınarak Edirne’ye götürüldü.

6 ay önce atanmıştı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan beş isimden birisi olan ve iddiaları reddeden ikinci sınıf emniyet müdürü N.Y., 2017 yılında Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcılığı’ndan Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü’ne, 2019’da ise Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

TIR´da yapılan aramada, Türkiye’ye sokulurken, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’ne beyan edilmeyen 300 bin pound bulundu. TIR sürücüsü, ilk sorgusunda dövizin kendisinin olmadığını, sadece taşıdığını ve paraların sahibi olarak kendisine başka isim söylendiğini belirtti.

Polis, olayla ilgili Nejat Daş ve isimleri açıklanmayan polisler N.Y. ile H.İ.A.’yı gözaltına alarak, Edirne’ye getirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Nejat Daş ile N.Y. ve H.İ.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.