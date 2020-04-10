Türkiye’den İngiltere’ye yardım eli

4 hours önce
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Türkiye, Covid-19’la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Sağlık Bakanlığı’nın N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözlerine yer verildi.  İngiltere’ye yarın da tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

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