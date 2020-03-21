Çavuşoğlu: 7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye’ye getirilecek

11 hours önce
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Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7’sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye‘ye getirilerek Sakarya ve Samsun‘daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BirleşikArap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Türk öğrencilerin yurda dönüşlerine ilişkin yürüten çalışmalarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

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