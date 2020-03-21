THY KKTC’ye uçuşlarını durdurdu!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Ataman yaptığı açıklama ile Türk Hava Yolları’nın KKTC uçuşlarının durdurulduğunu söyledi.

Sadece ihtiyaç halinde gerçekleşebilecek uçuşlar olabileceğini söyleyen Atakan, Pegasus Hava Yolları’nın ise 25 Mart tarihine kadar günde tek sefer yapılacağını dile getirdi.

BUGÜN GELECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BİR KISMI RİVER SİDE’A BİR KISMI DA PALM BEACH’E YERLEŞECEK…

Bayındırılık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bugün gelecek olan öğrencilerin bir kısmının Mağusa’da bulunan Palm Beach otel bazılarının ise River Side’a gönderileceğini söyledi.

Atakan, süreç içerisinde ise 25-30 vatandaşın daha geleceğini, gelecek olan vatandaşlar için de hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Deniz taşımacılığında ise talebin düşmesi ile birlikte deniz yolu ile olan ulaşımın azaldığını söyleyen Atakan, dün itibari ile deniz yolu taşımacılığının da durduğunu dile getirdi.

ATAKAN’DAN AÇIKLAMA…

Öte yandan, konuyla ilgili paylaşım yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Türk Sivil Havacılık otoritesinin yayımladığı son notam çerçevesinde Türkiye’den ülkemize yapılan tüm tarifeli uçuşlar durdurulmuştur. Dolayısı ile bugün itibariyle THY, Pegasus ve AnadoluJet ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.