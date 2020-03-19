Türkiye’de sağlık çalışanlarına destek için üç gece alkışlı eylem

Türkiye’nin dört yanında birçok kişi, koronavirüsle mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanlarına, onları saat 21:00’de balkonlarından alkışlayarak destek verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de koronavirüs vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için sosyal medyada, “balkonlardan alkış”la destek verilmesi kampanpyası başlatıldı.

Bu çağrıya uyan Türkiye’nin her yerinde yurttaşlar saat 21.00’de balkonlarına, pencerelerine çıkarak, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Türkiye’nin hemen yer yerinden yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından, alkışlı destek görüntüleri paylaştılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından kampanyaya destek verdi.

Kendisi de doktor olan Koca, Twitter hesabından, TBMM’de yaptığı konuşmadan görüntüler eşliğinde bir mesaj paylaştı.

ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum.

Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Twitter hesabından bir açıklama daha yapti ve sağlık çalışanlarına alkışlı desteğin sürmesini istedi.