Türkiye’de sağlık çalışanlarına destek için üç gece alkışlı eylem

10 hours önce
0 155 Bir dakikadan az

Türkiye’nin dört yanında birçok kişi, koronavirüsle mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanlarına, onları saat 21:00’de balkonlarından alkışlayarak destek verdi.

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de koronavirüs vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için sosyal medyada, “balkonlardan alkış”la destek verilmesi kampanpyası başlatıldı.

Bu çağrıya uyan Türkiye’nin her yerinde yurttaşlar saat 21.00’de balkonlarına, pencerelerine çıkarak, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

Türkiye’nin hemen yer yerinden yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından, alkışlı destek görüntüleri paylaştılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından kampanyaya destek verdi.

Kendisi de doktor olan Koca, Twitter hesabından, TBMM’de yaptığı konuşmadan görüntüler eşliğinde bir mesaj paylaştı.

ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum.

Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Twitter hesabından bir açıklama daha yapti ve sağlık çalışanlarına alkışlı desteğin sürmesini istedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
645

Türkiye’nin İdlib Operasyonu ve Suriyeli mültecilere destek için elçilik önünde eylem

2 weeks önce
321

“Türkiye’nin İdlib’de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz”

3 weeks önce
755

Hollanda’dan Türkiye’ye mülteci tepkisi

3 weeks önce
606

İngiltere’den İdlib’deki gelişmelerin ardından Türkiye’ye destek

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin