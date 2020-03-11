“Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de görülen koronavirüs vakası için “Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir.” dedi.

Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Avrupa’dan gelen bir vatandaşımızda yapılan tetkikler sonucunda koronavirüs tespit edildi. Ailesi ve yakınları yakın izlememiz altında. Virüs tespit edilen kişinin sağlık durumu iyi.” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca “Göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Özellikle yaşlılarımızın ve bünyesi zayıf insanlarımızın en azından bir süre kalabalık yerlerden uzak durmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

‘Sağlık personelinin ikazlarına harfiyen uyulmalı’

“Vatandaşlardan sağlık personelinin bu konudaki itirazlarına harfiyen uymaları gerektiğini” rica eden Erdoğan “Bu virüsten korunmanın ilk şartı temizliktir. Temizliği imandan cüz sayan bir inancın mensupları sıfatıyla bu da milletimiz tarafından işin en kolay tarafı olmalıdır.” dedi.

Erdoğan geçen Cuma gününden beri tokalaşmayı, kucaklaşmayı, uzaktan selamlaşma yöntemine geçerek bu çerçevede üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti olduklarını da vurguladı ve “Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da” diye de ekledi.