İngiltere’de yaşayan kadın 51 yıldır görmediği annesine Müge Anlı’nın programında kavuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, yine çok ilginç bir olay yaşandı. 51 yıl önce Almanya’da dünyaya gelen Birgit Allport isimli kadın, annesinin Türk olduğunu ve yıllardır onu aradığını söylerek programa başvuruda bulundu.

Hayat hikayesini canlı yayında anlatan Birgit Allport’a güzel haberi ise bugün Müge Anlı verdi.

Birgit Allport, 51 yıl önce doğduğu Almanya Berlin’deki bir hastanede, “Öldü” denilerek terk edildi. 2 kardeşi olduğunu belirten Birgit Allport, uzun yıllardır da İngiltere’de yaşıyordu. Müge Anlı’nın programına katılıp annesini bulmak istediğini belirten Allport’a müjdeli haberi bu sabah yayınlanan programda Müge Anlı’nın kendisi verdi.

Birgit Allport’un annesinin bulunduğunu söyleyen Anlı, ikiliyi canlı yayında birbirleriyle kavuşturdu. Gözyaşlarının sel olduğu anlarda Birgit büyük mutluluk yaşadı.

Anne Sevinç hanım, ‘öldü’ diye bildiği kızının programda kendini aradığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadığını ve ne diyeceğini de bilemediğini ifade etti.

Programda ayrıca Birgit’in erkek kardeşi olan Serdal bey de katılarak kız kardeşine kavuştu.