Eski İngiliz askeri görevlisinin ölüm nedeni belli oldu

İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Le Mesurier, İstanbul’da 11 Kasım’da evinin önünde ölü bulunmuştu. Soruşturma tamamlandı. Eski ajanın “yüksekten düşme” sonucu hayatını kaybettiğine karar verildi.

10 Kasım 2019’da İngiltere’nin eski istihbarat subayı James Gustaf Le Mesurier, eşiyle Büyükada’daki evlerinden ayrıldılar. Beyoğlu’nda hem ev hem çalışma ofisi olarak kullandıkları daireye geldiler.

Le Mesurier ertesi sabah binanın önünde ölü bulundu. Kayıtlara da ilk önce yüksekten düşme olarak geçti. Ama kimliği yani eski bir ajan olması şüpheleri artırdı.

Her detay didik didik edildi. Cinayet, intihar, her türlü ihtimal araştırıldı. Adli Tıp Kurumu da otopsi raporunu açıkladı. İngiliz ajanın ölüm nedeni, genel beden travmasına bağlı ölüm olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasına güvenlik kameraları, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporlarını ekledi. Ölümün, “yüksekten düşme” sonucu gerçekleştiği sonucuna varıldı ve takipsizlik kararı verdi.

Ve gözlerin çevrildiği kişi, İngiliz ajanın isveçli aktivist eşi, önce yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Ortada cinayet ya da intihar şüphesi kalmayınca, savcılık onun hakkında da takipsizlik kararı verdi.