İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi sosyal medyadan Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli olduğunu açıkladı.

Chilcott, Twitter hesabına gelen bir yorumda ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti vatandaslarıyla İngiltere vatandaşları arasında vize kolaylığı antlaşması olsa mükemmel olur. Sizce de olmaz mi?’ cümlelerine

‘Türkiye’deki herhangi bir gruba, özel bir yaklaşım gösterebilecek bir konumda olsaydık, bunun kesinlikle Fenerbahçe taraftarları olması gerektiğine katılıyorum!’ cevabını verdi.