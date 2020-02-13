İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi sosyal medyadan Fenerbahçeli olduğunu açıkladı
İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli olduğunu açıkladı.
Chilcott, Twitter hesabına gelen bir yorumda ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti vatandaslarıyla İngiltere vatandaşları arasında vize kolaylığı antlaşması olsa mükemmel olur. Sizce de olmaz mi?’ cümlelerine
‘Türkiye’deki herhangi bir gruba, özel bir yaklaşım gösterebilecek bir konumda olsaydık, bunun kesinlikle Fenerbahçe taraftarları olması gerektiğine katılıyorum!’ cevabını verdi.
Türkiye’deki herhangi bir gruba, özel bir yaklaşım gösterebilecek bir konumda olsaydık, bunun kesinlikle Fenerbahçe taraftarları olması gerektiğine katılıyorum! Keşke olsaydık https://twitter.com/AhmetEr032/status/1227881788774715392 …Ahmet Er@AhmetEr032
Fenerbahçe Cumhuriyeti vatandaslariyla İngiltere vatandaşları arasında vize kolaylığı antlaşması olsa mükemmel olur.Sizcede olmazmi? 🙂 @DChilcottFCO #ABsonrasıUKTR