İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi sosyal medyadan Fenerbahçeli olduğunu açıkladı

4 hours önce
0 100 Bir dakikadan az

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli olduğunu açıkladı.

Chilcott, Twitter hesabına gelen bir yorumda ‘Fenerbahçe Cumhuriyeti vatandaslarıyla İngiltere vatandaşları arasında vize kolaylığı antlaşması olsa mükemmel olur. Sizce de olmaz mi?’ cümlelerine

‘Türkiye’deki herhangi bir gruba, özel bir yaklaşım gösterebilecek bir konumda olsaydık, bunun kesinlikle Fenerbahçe taraftarları olması gerektiğine katılıyorum!’ cevabını verdi.

Dominick Chilcott

@DChilcottFCO

Türkiye’deki herhangi bir gruba, özel bir yaklaşım gösterebilecek bir konumda olsaydık, bunun kesinlikle Fenerbahçe taraftarları olması gerektiğine katılıyorum! 🙂 Keşke olsaydık 🙂 https://twitter.com/AhmetEr032/status/1227881788774715392 

Ahmet Er@AhmetEr032

Fenerbahçe Cumhuriyeti vatandaslariyla İngiltere vatandaşları arasında vize kolaylığı antlaşması olsa mükemmel olur.Sizcede olmazmi? 🙂 @DChilcottFCO #ABsonrasıUKTR

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 days önce
587

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Brexit sonrası süreci değerlendirdi

3 weeks önce
602

Sosyal medya ünlülerine ‘seks karşılığı para teklif ediliyor’

13 December 2019
480

Kraliçe sosyal medya sorumlusu arıyor

8 November 2019
579

Eski Fenerbahçeli futbolcunun ölümünde yeni gelişme

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin