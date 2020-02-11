ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye’ye gitti

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya gitti. Akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı’na giden Jeffrey, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“TÜRKİYE’DE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ”

Jeffrey, “Bugün İdlib’de bizim müttefikimiz Türkiye’nin askerleri tehditle karşı karşıya, bu tehdit Rusya ve Esat hükümetinden geliyor. Sahada şehidiniz var, başınız sağ olsun. Biz bugün Ankara’ya gelip Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek istiyoruz ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.