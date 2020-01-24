Son Dakika: Elazığ’daki depremde 15 kişi hayatını kaybetti

Elazığ ‘ın Sivrice ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 15’e yükseldi. Elazığ Valiliği ve Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamalara göre, 8’i Elazığ, 6’sı Malatya’da, 1’i Diyarbakır’da olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da üç ilçede 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Elazığ’da da 225 kişinin yaralandığı açıklandı.



DİYARBAKIR’DA BİR KADIN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde depreme evde yakalanan bir kadın kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 20.55’te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır’ın Bismil ilesinde de hissedilen deprem anında Fırat Mahallesi’nde oturan 80 yaşındaki Sultani Sürer, kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 80 yaşındaki Sürer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AFAD’DA UYARDI

AFAD’dan gelen uyarıya göre, “Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS’lerin tercih edilmesi önem arz ediyor” ifadeleri kullanıldı.

60ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

AFAD’dan Sivrice’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 60 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

DOĞALGAZ PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan birinde gerçekleşen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

“100’E YAKIN YIKILAN EV, 8-10 YARALI VAR”

Pötürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, deprem sonrası ilk açıklamasında can kaybı olmadığını vurgularken, “100’e yakın yıkılan ev var, insanlar kendilerini dışarıya atmış ama hayvanlar altında kalmış. 8-10 yaralı var. İnsanları meydanlarda topladık. Kriz masası oluşturduk” dedi.

SOYLU VE KURUM ELAZIĞ’A GİDECEK

İçişleri Bekanlığı’nın verdiği bilgiye göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidecek.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan’dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi. Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, “Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti” dedi.

DEPREM SURİYE’DE DE HİSSEDİLDİ

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Suriye’nin kuzeyinde de hissedildi. Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, Azez, Bab, Cerablus, Çobanbey, Afrin ve Telebyad bölgelerinde hissedildi.

Söz konusu bölgelerde vatandaşlar, panik halinde sokağa çıkarken, can ve mal kaybı yaşanmadı.