Muğla’da kaybolan İngiliz ölü bulundu

3 hours önce
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 10 gün önce kaybolan İngiliz vatandaşı Keith Fordham ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre; Yeni Mahalle Turizm Caddesinde bir portakal bahçesinden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar sesin geldiği yeri kontrol etti. Bahçeye giren vatandaşlar, Fordham’ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri İngiliz vatandaşı Keith Fordham’ın öldüğünü belirledi.

Fordham’ın cesedi Köyceğiz Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Gülpınar Mahallesinde ikamet eden ve açık renk küçük süs köpeği ile evinden yürüyüş için çıkan İngiliz vatandaşı Keith Fordham, 10 gün önce kaybolmuştu.

Fordham yakınlarının durumu bildirmesi üzerine ekipler arama çalışması başlatmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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