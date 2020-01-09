YTB’nin “Türkiye Busları” programına başvurular başlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) uluslararası öğrencilere Türkiye’de yüksek öğrenim imkânı sunan “Türkiye Bursları” programının 2020 yılı başvuruları başlıyor. Türkiye Bursları programıyla dünyadaki önemli eğitim merkezleri arasına giren Türkiye, uluslararası öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen “Türkiye Bursları” programı sağladığı imkanlarla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak kabul ediliyor. Yüzlerce ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan Türkiye uluslararası çapta eğitim olanakları sağlamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle de ülkemizdeki en prestijli üniversitelerin kapısını açıyor. Bu fırsatı yakalamak isteyen dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce uluslararası öğrenci ise her yıl Türkiye Bursları için yarışıyor. Türkiye Bursları programının 2020 yılı başvuruları ise 10 Ocak 2020 tarihinde başlıyor. Başvurular “www.turkiyeburslari.gov.tr” adresi üzerinden yapılıyor.

TÜRKİYE BÖLGESİNİN EĞİTİM ÜSSÜ HALİNE GELDİ

Türkiye Bursları programı, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de kamu kaynaklı yükseköğretim bursuyla eğitim almalarına olanak sağlıyor. Türkiye Bursları markasının 2012 yılında YTB tarafından oluşturulmasının ardından dünya çapında yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye’de eğitim almak isteyenlerin sayısı giderek artış gösterdi. Türkiye’de 2011 yılında kamu kaynaklı burslar dünya çapında 8 bin başvuru alırken, 2012 yılında YTB tarafından Türkiye Bursları markasının oluşturulması ve online başvuru sistemine geçilmesiyle bu sayı 5 kat artarak 40 bine çıktı. Son olarak 2019 yılında Türkiye Bursları 167 ülkeden 146 bin 600 rekor başvuru aldı.

Ülkemizde bulunan üniversitelerin gelişimine ve uluslararasılaşmasına büyük katkı sunan Türkiye Bursları aynı zamanda Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline getirdi. Böylelikle 2011 yılında 30 bin civarı uluslararası öğrenci Türkiye’de eğitim alırken şimdilerde ise bu sayı 17 bini burslu olmak üzere 178 bine çıkmış bulunuyor. Uluslararası eğitim ihraç eden ülkeler arasına giren Türkiye artık burs programlarının yanında kendi hesabına okumak isteyen öğrencilerin de kariyer planlamalarının arasında yer alıyor.

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’YE NASIL GELİYOR?

Türkiye Burslarına her yıl belirlenen dönemde online olarak başvurular gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sisteme istenilen belgeleri ve bilgileri girmelerinin ardından öncelikle bir teknik değerlendirmeye tabii tutuluyor. Teknik değerlendirmenin ardından ise ülkemizin ve uluslararası öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde öğrencinin akademik niteliği ve sosyal yeteneklerinin incelendiği bir uzman değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet ediliyor. Bunun yanında bazı ülkelerde yazılı sınavlar da yapılıyor. YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından yapılan mülakatlar dünyada yaklaşık 100 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar Türkiye’ye gelmeye hak kazanıyor.

TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM NASIL BAŞLIYOR?

Öncelikle Türkiye’ye gelişlerinde YTB personeli tarafından karşılanan ve yurtlarına yerleştirilen öğrencilere ilk 1 yıl boyunca ücretsiz Türkçe eğitimi veriliyor. Daha sonra ise bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda Türkiye Bursları tarafından yerleştirilmiş oldukları üniversite ve bölümlerinde eğitimlerine başlıyor. eğitimlerine başlıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma düzeyinde burslandırmaların yapıldığı Türkiye Bursları kapsamında okul harçları ve barınma ücretleri karşılanırken, öğrencilere ayrıca aylık cep harçlıkları da veriliyor. Öğrencilerin Türkiye’ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından alınıyor. Öğrencilerin Türkiye’de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

TÜRKİYE MEZUNLARI AİLESİ BÜYÜYOR

YTB, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerinde dönen mezunları da yalnız bırakmıyor. Onlarca ülkede gerçekleştirilen “Mezun Buluşmaları” vasıtasıyla mezunlar aralarındaki iletişimi geliştirirken, Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendiriyor. Türkiye’nin gönül elçileri “Türkiye Mezunları”, 160 ülkeye yayılmış, 150 bini aşkın üyesiyle büyük bir aileyi oluşturuyor.