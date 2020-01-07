İngiltere’de yaşayan Afgan kaybolan kardeşini bulmak için Türkiye’ye gitti

Meriç nehrinde geçtiğimiz Kasım ayında kaybolan Afganistan vatandaşı gencin ağabeyi kardeşini aramak için Edirne’ye gitti.

Hudut Gazete’sinden Refik Usluy’un haberine İngiltere’de yaşayan ağabey Mujahed Naser boğulduğunu sandıkları kardeşinin bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvurdu. Ağabey Naser, “Kardeşimi bulana 2 bin Euro ödül vereceğim” dedi.

Ağabey Mujahed, ailesinin Afganistan’ın Nangarhar şehrinin Hesrak Ghazi köyünde yaşadığını ve kardeşinin de anne babasını köyde bırakıp İngiltere’ye gelmek istediğini kaydetti. Kardeşinin köyden ayrıldığını bilmediğini söyleyen ağabey olayı şöyle anlattı.

“Kardeşim Tazagül Naser, 20 Kasım 2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında bir arkadaşı ile birlikte Karakasım Edirne bölgesinden Yunanistan’a geçmek istemiş. Ancak arkadaşı karşıya geçmeyi başarmasına rağmen kendisi Meriç nehrinde boğularak kayıp olmuş. Bu haberi kardeşimle beraber Yunanistan’a geçmek isteyen ve bunu başaran arkadaşı arayarak bizlere bildirdi.

Kardeşimin boğulduğu bölgede arama ve inceleme başlatılmasını soruşturma neticesinde ve öldüğü tespit edildiği takdirde cenazesini teslim almayı talep etmekteyim. Afganistan’da yaşayan ailem çok büyük bir üzüntü içinde. Kardeşimi bulana aile olarak 2 bin Euro ödül vereceğiz.”

Naser Ailesine bilgi vermek isteyenlerin 0505 134 94 66 ve 0531 975 68 09 numaralı Türkiye hatlı telefonlardan ulaşabilecekleri bildirildi.