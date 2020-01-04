Önce namaz kıldılar, sonra birbirlerine girdiler

Konya’da Cuma namazı kılmak için camiye giden ve aralarında daha önceden husumet bulunan baba-oğul ile iki kardeş arasında kavga çıktı. Yumrukların havalarda uçtuğu kavga, kameralara saniye saniye yansıdı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde cami içinde çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavga eden grubu camideki cemaat ayırdı.

ARALARINDA HUSUMET BULUNUYORDU

Olay, dün Cuma namazı vakti Hacı İsa Camii’nde meydana geldi. Namaz esnasında İsmet U. (64) ile oğlu Yusuf U. (26), cemaat arasında bulunan ve daha önceden husumetli oldukları Refik Ö. (55) ve ağabeyi Ali Ö. (58) ile tartışmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkan kavgada İsmet U. ile oğlu Yusuf U., kardeşler tarafından darp edildi. Cemaatin ayırdığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darb edilen baba ve oğlu polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.