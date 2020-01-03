İngiliz turiste Taksim’de meydan dayağı

15 mins önce
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Taksim Meydanında taşkınlık çıkaran daha sonra bir motosikletli kuryeye saldıran İngiliz uyruklu turist vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İngiliz uyruklu turist bilinmeyen bir nedenle bir motosikletli kuryenin gözüne yumruk attı.

Kuryenin gözü kısa sürede şişip morarırken, olayı gören vatandaşlar, turiste tepki gösterdi. Bir süre sonra motosikletli kurye ile turist yeniden kavga etmeye başladı.

Yumruklar havada uçuştu!

Kavgada yumruklar havada uçuştu. İngiliz turistin haksız olduğunu, sabahtan beri meydanda dolaşarak insanları rahatsız ettiğini öne süren vatandaşlar da kavgaya dahil oldu ve turisti yumrukladı. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, turist gözaltına alındı. Gözüne aldığı yumrukla neredeyse tek gözü göremeyecek duruma gelen kurye, polise durumu anlattı. Ekip aracına bindirilen turist ise emniyete götürüldü.

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