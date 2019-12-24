Trabzon ve Ordu’da aynı anda 43 yangın

Trabzon’da toplam 11 ilçede 37 noktada başlayan yangınların 15’i hala devam ediyor. Örtü yangını olarak adlandırılan yangınlar rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken kontrol altına alınması zorlaşıyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile en çok yangın çıkan nokta olan Arsin’de inceleme yapan Vali Ustaoğlu “Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor” dedi.

212 KİŞİ SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

“Büyükşehir Belediyesine ait 15 araçla itfaiyenin söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürümüz ve yardımcısı Trabzon’a geldiler. Civar illerden de ilimize 35 araç ve 212 personel gelerek ekiplerimize destek olacaklar. Tüm kurumlarımızla birlikte örtü yangınına karşı seferber olduk” diyen Ustaoğlu, Arsin ilçesinde 6 kişinin tahliye edildiğini, 6 evin de kullanılmaz hale geldiğini, can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığını söyledi. Ustaoğlu 50 hektarın üzerinde bir alanın yandığı bilgisini paylaştı.

ORDU’DA DA YANGIN

Ordu’nun Ünye ilçesinde de fındık arazisi ve ormanlık alanda örtü yangınları çıktı. Kontrol altına alınan yangınlarda 37 dönüm orman, 120 dönüm fındık arazisi hasar gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tehlikenin uzaklaştığını söyledi.

Ordu’nun Çaybaşı, Çamaş, Fatsa, Kumru, Korgan ve Çatalpınar ilçelerinde de çıkan örtü yangınları da kontrol altına alındı.

ÖRTÜ YANGINI NEDİR?

Örtü yangını, orman veya bahçenin toprağını örten ot, çayır, funda, fide, fidan, yaprak, yosun, humus, kuru dal, kütük, devrik kesim artıkları gibi maddelerin yanmasıdır. Tepe yangınına dönüşme ihtimali düşük olan bu yangınlar, örtü vazifesi gören maddeler arasında yanıcılar fazla olursa tehlikeli bir hal dönüşebilir.