Çalışmak için Türkiye’ye giden Nepalli kıza işkence

6 hours önce
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Türkiye, Nepal’den Ankara’ya çalışmaya gelen 18 yaşındaki Sonam’ın yaşadıklarını konuşuyor. Çocuk bakmak için geldiği evin sahibine ait öğrenci yurdunda köle gibi çalıştırılan kız, işkence gördüğünü ve pasaportuna el konulduğunu iddia etti. Harekete geçen polis, mağdur kızı kurtardı.

Türkiye’ye çalışmak için gelen 18 yaşındaki Nepalli Sonam Karmu Hyolmo’nun feryadı sosyal medyayı salladı. Ankara’da başına gelenleri anlatan Sonam’ın görüntülerini, gazeteci Hasan Sarıtaş paylaştı. Ankara polisi, paylaşımının ardından genç kızı Emniyet’e götürüp koruma altına aldı.

18 yaşındaki Sonam Karmu Hyolmo, ailesini geçindirebilmek için geçen ağustos ayında Nepal’de bulunan bir firma aracılığıyla …. Kız Öğrenci Yurdu’nun sahibi Y. D.’nin kızının çocuğuna bakmak üzere Ankara’ya geliyor.

Aylık 400 euro ücretle çalışmaya başlayan fakat dört ayda sadece bir kez parasını alabilen Sonom’a “Maaşını biz ailene gönderiyoruz” diyorlar. Y.D., torununa bakması için tuttuğu Sonam’u bir süre sonra sahibi olduğu kız öğrenci yurdunda da çalıştırmaya başlıyor.

Pasaport ve telefonuna el konan Sonam’ın ailesi ile görüşmesine izin verilmiyor. Darp ve dayağa maruz kalan Sonam’a yurtta zorla çamaşır-bulaşık yıkatıp, temizlik yaptırıyorlar. Sonam, Y.D.’nin avukat kızı G. tarafından birçok kez dövüldüğünü ve vücudunda morluklar olduğunu, dişinin kırıldığını da iddia etti.

Sonam’ın yaşadıklarının ortaya çıkması üzerine Ankara polisi genç kızı Emniyet’e götürerek koruma altına aldı.

Aylardır düzensiz beslenen kızın karnını doyuran polisler, haber alamadığı ailesiyle de görüşmesini sağladı. Sonam’ın şikayeti üzerine yurt sahibi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

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