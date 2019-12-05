İngiliz baba ve oğul Antalya’daki trafik kazasında öldü

Türkiye’ye tatile giden İngiliz vatandaşı baba ve oğul, Antalya’da meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

İngiliz basınında çıkan haberde tatil için Antalya’ya giden 41 yaşındaki Abdul Farid ve 13 yaşındaki oğlu Rahees Farid’in hafta başı Serik bölgesinde meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.

West Yorkshire’lı ailenin içinde bulunduğu araç ile bir servis minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası 13 yaşındaki Rahees Farid olay yerinde hayatını kaybederken, baba ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası servis şoförü E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, baba ve oğluna ait cenazeler özel bir hastane ile Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.