Erdoğan-Trump görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın daveti üzerine ülkenin başkenti Washington'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Erdoğan ve Trump arasında iki saat sürmesi planlanan görüşmeler başladı...

6 hours önce
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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrasında gerilen iki ülke ilişkilerini normalleştirmek için gerçekleştirilen ziyaret kapsamında başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Türk heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi arasında bir görüşme gerçekleştiriliyor.

“CUMHURBAŞKANI İLE UZUN ZAMANDIR DOSTUZ”

Trump toplantı öncesi, “Sizi burada ağırlamak büyük şeref. Kürtlerle görüştük gayet memnunlar. Ateşkes yerinde duruyor. Biliyorsunuz askerlerimizi belirli bir süre içinde çekmiştik. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi sınırlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum yapmış olduklarından dolayı” şeklinde konuştu.

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