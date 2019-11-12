İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İngiliz ajan Le Mesurier’in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İngiliz ajan Le Mesurier'in ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Polis ayrıca ajanın Ali Paşa Medresesi Sokağı'ndaki ofisinin çatısında incelemede bulundu.

Başsavcılık yazılı yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölüm olayı ile ilgili yerli ve yabancı basında çıkan haberler nedeniyle söz konusu bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kamera kayıtları inceleniyor

Açıklamada şöyle denildi; “11 Kasım 2019 tarihinde sabah 05.30’da James Gustaf Edward Le Mesurier”in Beyoğlu Hamam Sokak girişinde ölü olarak bulunduğu bildirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal etmiş ve gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. Hemen akabinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek soruşturma işlemlerine başlamış ve kesin ölüm sebebinin tespiti için ölen şahıs Adli Tıp Kurumu’na nakledilmiştir. Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gerektiği takdirde ileride ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.”

Ne olmuştu?

İstanbul, Karaköy’de 11 Kasım Pazartesi günü James Gustaf Edward Le Mesurier adındaki İngiliz vatandaşı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu. Çevre sakinleri gece tartışma sesleri duyduklarını belirterek İngiliz vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier’in öldürülmüş olabileceği şüphesini dile getirmişti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Çatıda inceleme yapıldı

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

İstihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına akşam saatlerinde polis ekipleri geldi. Önce sokak ve çevresinde esnafla konuşan ekipler ardından Le Mesurier’in ofisinin yanında bulunan binanın çatısına çıktı. O binanın çatısına uzatılan merdiven yardımıyla eski İngiliz istihbarat subayının bir süredir yaşadığı ofisin çatısına geçen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri bir süre sonra çatıdan indi.