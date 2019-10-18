ABD sözünü tutmazsa, 120. saatin sonunda harekat kaldığı yerden başlar

İstanbul’da yabancı medya temsilcileri ile bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’un mektubu ile ilgili konuştu ve “Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının bilinmesini isitiyoruz.” dedi.

“Nezaketle bağdaşmayan mektup” ifadesini kullanan Erdoğan, “Biz bunu unutmadık, unutmamız da doğru değil. Ancak karşılıklı sevgi saygımız bunu gündemde tutmaya müsaade etmiyor.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile varılan anlaşma gereği 120 saatin sonunda YPG’nin bölgeden çekilmesi durumunda Barış Pınarı Harekatı’nın sonlanacağını söyledi:

“ABD’nin verdiği söz yerine getirilmezse 120. saatin sona erdiği dakika Barış Pınarı Harekatımız çok daha kararlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edecektir.”

Erdoğan, operasyona ilişkin sayıları da açıkladı.

Cumhurbaşkanı, “1081 hava saldırısında 20 sivil şehit verdik. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 750’yi geçti.” dedi.

Erdoğan, Suriye Milli Ordusu’nun da 74 kayıp verdiğini söyledi.

“Elbette bunu unutmadık”

ABD Başkanı Trump’ın kendisine gönderdiği mektubu değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Elbette bizler bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim karşılıklı olan sevgi, saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade etmiyor. Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti, saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz.”

“YPG tarafından 750 IŞİD’li serbest bırakıldı”

Erdoğan, YPG tarafından serbest bırakılan IŞİD’li sayısını 750 olarak açıkladı ve bunların 195’inin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yakalandığını duyurdu.

Erdoğan, şu açıklamayı da yaptı:

“YPG, DEAŞ’ın kaldığı bazı açık hava cezaevi türü yerleri yakarak, yıkarak oralardan DEAŞ’lıları serbest bıraktı. 150 kadar maalesef Türk var. 500 civarında değişik ülkelerden Fransa, Hollanda, Almanya, buralardan terör örgütünün içinde olanlar var. Bu ülkeler bu terör örgütünün içinde olan DEAŞ’lıları ülkelerine kabul edecekler mi? Bu 150 Türk DEAŞ’lıyı biz yargılayacağız. Onlar da onları yargılasın.”