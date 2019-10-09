Barış Pınarı Harekatı başladı

TÜRKİYE, Suriye’nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı.

Harekatla ilgili Twitter’dan bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türk Silahlı Kuvvetleri’miz Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı’nı başlatmıştır” dedi.

Sınır bölgesinden yayın yapan CNN Türk kanalı, Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Resulayn’ı (Serekaniye) bombalamasını canlı olarak yayınladı. Anadolu Ajansı, Tel Abyad’ın da obüslerle vurulduğunu aktardı.

Erdoğan, “Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir” dedi ve ekledi:

“Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.”

DÜNYADAN TEPKİLER

Milli Savunma Bakanlığı ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri’nin saat 14.00’ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Türkiye’yin Suriye’deki Barış Pınarı harekatı konusunda, Ankara’ya itidal ve harekatı durdurma çağrısı yaptı.

AB Parlamentosu’nda konuşan Juncker “Türkiye’nin Suriye sınırında anlamamız gereken güvenlik kaygıları var. Ancak Türkiye ve diğer aktörlere itidal çağrısında bulunuyor. Plan, sözde bir güvenli bölge oluşturulmasını da içeriyorsa, AB’den hiçbir şekilde maliyetini üstlenmesini beklemeyin.” dedi.

Reuters’ın haberine göre Fransa AB Bakanı Amelie de Montchalin, Fransa ve İngiltere’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağıracağını söyledi.

Montchalin “Fransa, Almanya ve İngiltere, Türkiye’yi çok güçlü bir şekilde kınadığı net olan bir orta açıklama hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu’ndaki etkili Cumhuriyetçilerden Lindsey Graham, “Türkiye’nin kuzey Suriye’ye girmesi bir felaket. Trump yönetiminin utanmadan terk ettiği Kürt müttefiklerimiz için dua edin. Bu hamle IŞİD’in tekrar ortaya çıkmasını kesinleştirdi” dedi ve ekledi:

“Kongre’de Erdoğan’ın ağır bir bedel ödemesi için girişimlere liderlik edeceğiz. İşlemiş olan güvenli bölge konseptine geri dönmek için hâlâ zaman varken Başkan Trump’ı bu yoldan dönmeye davet ediyorum.”

Reuters, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin “Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu bölgeyi istikrarsızlaştırma ve sivillere zarar verme riski taşıyor” sözlerini aktardı.

Ajansa göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye’nin adımlarının bölgeyi daha istikrarsız hale getirme ve IŞİD’in tekrar ortaya çıkmasına yol açma riski taşıdığını söyledi ve ekledi:

“Türkiye’nin harekatı yeni bir insani felakete ve sığınmacı akımına yol açabilir. Türkiye’yi bu operasyonu sonlandırmaya ve güvenlik çıkarlarını barışçıl yollarla sağlamaya davet ediyoruz.”

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, konuyu NATO gündemine taşıma sözü verdi. Hollandalı bakan, Türk mevkidaşından da harekata ilişkin açıklama istediğini söyledi.

YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, harekat öncesinde ABD ve IŞİD karşıtı uluslararası koalisyondan ülkenin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan etmelerini talep etmişti.

SDG’nin etkin olduğu bölge yönetimi, sivilleri sınır bölgesine çağırmıştı. Yönetimin yaptığı çağrıda, “Kuzey ve doğu Suriye’de üç günlük genel seferberlik ilan ediyor, görevlerini yerine getirmek üzere halkı Türkiye sınırına doğru harekete geçmeye çağırıyoruz” denilmişti.