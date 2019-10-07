Türkiye’de iç hat uçak biletlerinde tavan ücret belli oldu İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak. 2018 yılında bu ücret 352 lira olarak belirlenmişti. Ancak birçok firma tatil, bayram gibi özel günlerde söz konusu fiyatın üzerinde bilet satıyor.

Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, “tavan fiyat belirlenmesi” konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı.

Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin “bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan” 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Yurt içi uçuşlarındaki “business sınıfı” bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

Kurala uyan yok

Uçak biletlerinde tavan fiyat 2018 yılında da 352 lira olarak belirlenmişti. Ancak havacılık sektörüne yakın kaynaklar söz konusu uygulamanın firmalar tarafından dikkate alınmadığını söylüyor. Sektör yetkilileri şirketlerin verdiği hizmeti, uçak içi ikramların farklı olmasını ya da uçaklarının yeni olmasını bahane ederek belirlenen rakamların üzerine çıktıklarını belirtiyor.