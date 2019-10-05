Ege’de korkutan deprem! İzmir ve Muğla’da hissedildi

Alınan son dakika bilgisine göre Ege açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.51'de gerçekleşen deprem Muğla ve İzmir'de hissedildi. İşte AFAD ve kandilli verilerine göre son depremler...

6 hours önce
0 142 Bir dakikadan az

Ege’de AFAD verilerine göre 4.3, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Muğla’da hissedilen depremin derinliğini ise AFAD 45.52, Kandilli Rasathanesi ise 82.6 kilometre olarak ölçtü.

Son depremler

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
342

İstanbul’da korkutan deprem: Büyüklüğü AFAD’a göre 5,8; Kandilli’ye göre 5,7

8 August 2019
532

Ege’de 4 saatte 56 deprem oldu

27 February 2019
598

Gatwick Havaalanı yakınında 3,7 büyüklüğünde deprem oldu

18 February 2019
155

“Kıbrıs’taki menfaatlerimizi korumadığımızda ileride nasıl sorunlar çıkacağını biliyoruz”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin