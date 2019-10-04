İngiltere Genelkurmay Başkanı ve Bakanı Akar bir araya geldi

Ankara’ya giden İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in davetlisi olarak, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ile bir araya geldi.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter’ın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunuldu.