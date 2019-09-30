Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke Rusya oldu

İlk 8 ayda 31 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke yine Rusya Federasyonu oldu. Rusya’dan Türkiye’ye ilk 8 ayda 4 milyon 831 bin 341 turist geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Türkiye ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,72 artışla 31 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Ağustos ayında ise 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye geldi.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçtiğimiz Ağustos ayında, yüzde 18,50 artış ve 1 milyon 78 bin 904 ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8,98 artış ve 713 bin 527 ile Almanya ikinci, yüzde 15,97 artış ve 421 bin 466 ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla İran ve Bulgaristan izledi.

İlk 8 aylık dönemde ise en çok ziyaretçi yüzde 15,40 artış ve 4 milyon 831 bin 341 ile yine Rusya Federasyonu’ndan gelirken, yüzde 13,71 artış ve 3 milyon 384 bin 199 ile Almanya ikinci, yüzde 17,35 artış ve 1 milyon 849 bin 764 ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti.

EN FAZLA TURİST ANTALYA’YA GELDİ

Türkiye’ye Ağustos ayında en çok giriş yapılan iller sıralamasında Antalya birinci, İstanbul ikinci ve Muğla üçüncü sırada yer aldı. İlk 8 ayda ise Antalya birinci, İstanbul ikinci, Edirne üçüncü oldu. Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre de Türkiye turist sayısında dünyada 6’ncı, turizm gelirinde 14’üncü sırada yer alıyor.