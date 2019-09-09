Öğrencileri elleyip öpen öğretmene ‘sarkıntılık’tan 23 yıl ceza

3 hours önce
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Sapık Orhan A.

Konya’da dokuz kız öğrenciye istismarda bulunmakla suçlanan öğretmene, 23 buçuk yıl hapis cezası verildi.
Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda okuyan dokuz kız öğrenci, 61 yaşındaki matematik öğretmeni Orhan A.’nın kendilerini öperek, elleyerek ve ısırarak taciz ettiğini anlatmıştı. Öğrenciler, öğretmenin kendilerini sözlü olarak da taciz ettiğini ifade ederken, erkek öğrencilere de kötü davrandığından bahsetmişti.

Söz konusu eylemleri kabul eden öğretmen, kötü niyetinin olmadığını iddia etmişti. Açığa alınınca emekli olan öğretmen tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Öğretmenin yargılandığı davanın karar duruşması 6 Eylül’de görüldü.

Duruşmada son savunması sorulan Orhan A., suçlamaları kabul etmediğini, bir öğrencisinin ödev kontrolü görevinden alınmasından sonra öğrencilerin bir araya gelerek kendisine bu tür ithamlarda bulunduğunu ileri sürdü

Mahkeme, Orhan A.’yı dört öğrencisine yönelik eylemden dolayı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi.

Öğretmenin çocuklara yönelik eylemlerini ‘sarkıntılık’ olarak değerlendiren mahkeme, Orhan A.’ya beş kez dört yıl sekiz ay 15 gün hapis cezası verdi.

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